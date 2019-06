La diaspora africaine peut en tirer un gros bénéfice

Depuis 2017, ANIMA Investment Network et ses partenaires met en œuvre son programme DiafrikInvest qui mobilise les talents de la diaspora marocaine, tunisienne et sénégalaise (mentors et entrepreneurs), renforce la coordination des acteurs et des programmes afin de favoriser le lien entre projets de développement locaux et projets d’investissement, mais également assure une meilleure coordination ainsi qu’une plus grande efficacité des dispositifs d’accompagnement de l’investissement de la diaspora en orientant les investisseurs vers les structures compétentes.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ANIMA est grand partenaire du Forum des diasporas Africaines, dont les intérêts conjoints tendent à apporter une plus-value à la valorisation de la diaspora et son implication dans le développement du continent. En effet, le réseau ANIMA a rendu centrale la question des diasporas dans la promotion économique des pays en accompagnant la mise en place de nombreuses initiatives afin de mobiliser les talents de l’étranger au service du développement des pays de la Méditerranée, tout d’abord au Maroc, en Egypte, en Jordanie, puis au Liban et en Palestine, réunissant à présent 75 organisations dans 18 pays d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique.

ANIMA au FDDA2019 : au cœur de la mobilisation des diasporas méditerranéennes et africaines

Avec DiafrikInvest, le réseau ANIMA accompagne le développement de projets d’entrepreneurs de la diaspora. Le 21 juin 2019, nous vous donnons donc rendez-vous au Forum des diasporas Africaines au cours duquel Abdelkader Betari, directeur du pôle coopération internationale et promotion économique de l’Agence de l’Oriental (Maroc) et président d’ANIMA interviendra lors de l’atelier Doing business in Morocco, ainsi qu’Emmanuel Noutary, délégué général d’ANIMA qui interviendra lors de la plénière d’ouverture.

Un forum dédié, tourné vers l’échange et la mise en place de solutions concrètes

Avec 36 millions d’africains vivant en dehors de leur continent, dont 3.6 millions en France, les diasporas font partie des acteurs majeurs du développement en l’Afrique. Tout comme le réseau ANIMA, le Forum des diasporas Africaines est résolument tourné vers l’apport de solutions concrètes et la promotion d’initiatives structurantes pour aider la diaspora à entreprendre et accompagner toute personne souhaitant développer une activité en lien avec l’Afrique, et tend à apporter des réponses à ces problématiques à travers quatre objectifs : valoriser le rôle des diasporas, créer un réseau, proposer des solutions concrètes, mais surtout construire un avenir commun, en imaginant des projets innovants et inclusifs, capables de mobiliser les énergies et de progresser ensemble vers une vision commune de long terme.