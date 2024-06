Le cabinet italien ordonne l’arrêt de l’envoi de patrouilleurs en Tunisie

Le Conseil des ministres italien a accédé, le 20 juin, à la demande d’un groupe d’ONG qui souhaitait que l’Italie cesse d’envoyer des patrouilleurs en Tunisie. Cette décision a suscité la protestation du parti politique des Frères d’Italie (FdI).

Elle fait suite à une requête déposée par un groupe d’ONG, dont la demande avait été rejetée par un tribunal administratif régional (TAR). Ce dernier avait jugé légitime un accord prévoyant l’envoi de six patrouilleurs à Tunis, assorti d’un engagement financier de 4,8 millions d’euros pour la réparation et le transfert des bateaux, et conforme aux décisions prises au niveau de l’UE, y compris la désignation de la Tunisie comme pays sûr.

Le Conseil des ministres italien a toutefois confirmé la demande des ONG, annulant ainsi la décision du tribunal.

Cette décision a été critiquée par le parti FdI et qualifiée de « dangereuse » par la responsable de l’immigration, Sara Kelany.

« Bloquer ainsi l’action du gouvernement trahit une vision idéologique de la part de personnes censées garantir l’objectivité et l’indépendance », a déclaré Tommaso Foti, chef du parti FdI au sein de la Chambre des représentants.

Le vice-président de la FdI, Marco Scurria, a commenté cette décision en déclarant qu’elle montrait « un manque de respect pour l’action du gouvernement visant à garantir que la Tunisie dispose d’un nombre suffisant de bâtiments navals pour neutraliser les incursions des contrebandiers, ce qui représente un devoir pour l’Italie que le cabinet entrave ».

Les ONG, quant à elles, ont salué cette initiative. « Fournir des patrouilleurs aux autorités tunisiennes, c’est augmenter le risque que les migrants soient soumis à des expulsions illégales », peut-on lire dans un commentaire.

Une « obligation internationale et un devoir moral »

La décision du cabinet italien a été prise à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, au cours de laquelle le président italien Sergio Mattarella et le pape François ont lancé des avertissements sur l’importance de la protection des réfugiés.

La protection des réfugiés est une « obligation internationale et un devoir moral », a déclaré le chef de l’État italien.

Le pape François a écrit sur la plateforme X : « Les visages et les yeux des #Réfugiés nous supplient de ne pas détourner le regard, de ne pas nier notre humanité commune, mais de faire de leurs histoires nos histoires et de ne pas oublier leur détresse. »

Dans la mer Ionienne, sur le site d’un récent naufrage à une centaine de kilomètres de la côte calabraise, les cadavres de huit enfants et de six adultes ont été retrouvés le 20 juin. Le nombre total de décès confirmés à ce jour est de 20, mais une soixantaine de personnes sont toujours portées disparues, dont 26 enfants.

Les migrants continuent d’arriver en Italie, 80 d’entre eux étant arrivés sur l’île de Lampedusa au cours de la seule journée du 20 juin. Entre-temps, le gouvernement se prépare à acheter 100 000 bracelets à usage unique supplémentaires pour la gestion des migrants, après en avoir acheté 450 000 autres en février.

La plus haute juridiction administrative italienne, le Conseil d’Etat, a suspendu la livraison de six patrouilleurs à la Tunisie, dans l’attente d’une décision sur un recours juridique déposé par plusieurs ONG contre cette décision, ont déclaré jeudi les associations concernées.

Les ONG ASGI, ARCI, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari et Le Carbet ont introduit un recours contre l’affectation de 4,8 millions d’euros de fonds publics à la remise en état des bateaux en vue de leur transfert en Tunisie dans le cadre de la coopération avec les autorités de ce pays.

La décision sur la pétition est prévue pour le 11 juillet.

« Comme l’ont dit les Nations Unies, fournir des bateaux de patrouille aux autorités tunisiennes augmente le risque que les migrants soient soumis à des déportations illégales », ont déclaré Maria Teresa Brocchetto, Luce Bonzano et Cristina Laura Cecchini, membres du pool d’avocats impliqués dans l’affaire, cités par ANSA.

« Les politiques italiennes et européennes semblent […]imperméables aux alarmes des Nations Unies et des ONG internationales qui condamnent unanimement les actions des autorités tunisiennes », a déclaré Filippo Miraglia, d’ARCI.