Les mots de Macron après les attentats

Le président Français, Emmanuel Macron, a condamné jeudi les deux attaques terroristes qui ont eu lieu à Tunis.

“Je condamne fermement les attentats qui ont touché aujourd’hui le cœur de Tunis. Toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. La France se tient aux côtés du peuple tunisien dans cette épreuve“, a écrit le président français sur son compte twitter.

Deux attentats-suicides visant les forces de l’ordre ont eu lieu jeudi à Tunis, faisant un mort (policier) et huit blessés, entre policiers et civils. Le premier s’est produit à l’Avenue de France et le deuxième à proximité des locaux de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani.