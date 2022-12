Nemsia seule contre tous pour une LF 2023 fortement controversée

Taraudée par les besoins financiers urgents, pour clôturer le budget 2022 et engager celui de 2023, contrainte par les difficultés à trouver bailleurs de fonds autres que le FMI avec lequel le contrat des 1,9 Mds USD qui n’a pas encore été signé, la ministre tunisienne des Finances, Sihem Nemsia, engage depuis peu une course d’obstacles pour mobiliser le plus de ressources locales possibles.

– L’Utica dit Stop, et l’UGTT pas assez …

Patron des patrons, Samir Majoul qui préside l’Utica a souligné « l’incompréhension de la tendance à alourdir fiscalement les institutions privées et les particuliers », dénonçant ainsi sans le dire l’inquisition fiscale conduite par la ministre des Finances, exprimant « le refus des chefs d’entreprise de nouveaux impôts, et que la solution n’était pas d’alourdir les entreprises en ciblant leurs propriétaires, mais plutôt de libéraliser et d’encourager l’investissement, et mettre un environnement encourageant à l’initiative économique pour lui permettre de résister dans une conjoncture mondiale difficile et volatile, et de concrétiser la justice fiscale en intégrant le secteur informel dans le système fiscal, et élargir l’assiette fiscale pour assurer l’égalité entre les différentes professions ».

Majoul est vite repris par le conseil des présidents des unions régionales de l’UTICA qui a indiqué dans un communiqué, que « les dispositions décidées dans le cadre de la version de la loi de finances pour 2023 en circulation sont de nature à augmenter les charges fiscales des entreprises ».

Chez le syndicat ouvrier, d’abord contente et qui faisait l’éloge de la prochaine LF 2022, l’UGTT se ravise et estime quand même « que le volet fiscal du projet de la loi de finances pour l’année 2023 ne répond pas aux objectifs de la justice fiscale et nécessite une révision prenant en considération le côté social et l’amélioration du pouvoir d’achat

– Les patrons étrangers disent que c’en est trop

Réuni à Tunis, le Conseil des Chambres Mixtes (CCM), en qualité d’organisation qui compte parmi ses membres plusieurs investisseurs étrangers en Tunisie, « mesure l’ampleur des difficultés des finances publiques mais il ne peut cautionner une plus forte pression sur le secteur organisé ». La même organisation appelle, en guise de solution, à « mobiliser toutes les ressources du secteur public afin de débloquer, en concertation avec le secteur privé , toutes les situations et dossiers en suspens ainsi que les autorisations accordées , dans le domaine de l’énergie fossile et renouvelable dans toutes ses composantes ( hydraulique, solaire, éolien, géothermie, biomasse) , aussi bien en exploration , en développement , en extraction, le transport ainsi que le traitement du phosphate, afin que ces secteurs puissent rapidement contribuer à améliorer les ressources financières de l’Etat, au lieu de devenir un fardeau supplémentaire ajouté aux autres fardeaux qui contraignent les finances publiques à recourir à plus de pression fiscale déjà au summum, qui désavantage la Tunisie par rapport à ses concurrents , tant dans l’attractivité des investisseurs étrangers que dans les avancées réalisées dans les rendements des énergies renouvelables ».

– Avocats, experts opposent un rejet

Manifestement pas content des mesures que prépare la ministre Nemsia dans sa LF 2023, l’ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) a appelé à « ne pas inscrire dans le cadre de la Loi de Finances 2023, des mesures susceptibles d’augmenter la pression fiscale et le taux d’inflation, d’alourdir davantage les charges des citoyens et des entreprises et d’impacter le pouvoir d’achat et le climat des affaires ».

Consultés par la ministre des Finances, les membres du Conseil national de la Fiscalité appellent à « unifier les taux et adapter la législation fiscale pour soutenir les entreprises et les secteurs productifs, améliorer le climat des affaires et moderniser les services ». De son côté, l’Ordre national des avocats a fait part de « son rejet du projet de loi de finances 2023 présenté par le gouvernement », appelle à son retrait et met en garde « contre les conséquences sociales pouvant découler de ce projet de loi de finances de 2023 ».

Et on se demande qui en Tunisie, mis à part les citoyens jusqu’ici focalisés sur le Mondial de Foot et un peu moins sur les législatives anticipées du 17 décembre 2022, n’a pas encore manifesté son refus du contenu de ce document, dont seule la ministre Nemsia connaît les détails. Cette dernière semble en tout cas, esseulée dans la guerre fiscale qu’elle conduit à l’image des trois singes de la sagesse, sourde aux critiques, muette sauf lorsqu’elle le veut, et qui ne voit rien de ce qui se passe en dehors des couloirs de son ministère.