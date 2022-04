Pourquoi la BCT n’a pas augmenté son taux directeur ?

La Banque Centrale, cela a été dit et répété par tous ses Gouverneurs, fait de la maîtrise de l’inflation son objectif principal. Cette dernière atteignait, en mars à 7,2 %, le niveau le plus haut depuis 2020 où elle était même descendue à moins de 5 %. Au mois de mars 2022, le taux moyen du marché monétaire (TMM) était de 6,26 % pour une inflation à plus de 7 %. La BCT vend ainsi l’argent aux banques de la place, à un taux qui ne couvre même pas l’inflation, et donc moins cher que cette dernière.

Un des instruments (par ailleurs de toutes les banques centrales) pour maîtriser l’inflation, c’est de hausser le taux directeur (T.D) qui détermine le TMM. La hausse du T.D rendra aussi l’argent plus cher, au moins au même niveau que l’inflation, ce qui impactera la consommation et partant, l’inflation. Beaucoup de pays arabes l’ont déjà fait, dès le déclenchement de la guerre russe en Ukraine et la montée des cours du pétrole dans la foulée de cette guerre, et on se pose, depuis, la question de savoir si la BCT va suivre ce trend international de la hausse du T.D.

– « Pas assez cher mon fils »* !

Selon une source à la BCT, dont seul le CA est habilité à prendre la décision de baisser ou de relever le taux directeur, cette décision est liée à la constatation, par le CA de l’Institut d’émission, du caractère persistant de l’inflation, et non une situation conjoncturelle due par exemple à une perturbation des circuits de distribution au niveau de l’offre des produits alimentaires. « Dans le cas contraire, la BCT sera dans son rôle de resserrer sa politique monétaire ».

Notons qu’en mars 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8 % après 0,3 % au mois de février et 0,7 % en janvier. Au mois de mars 2022 aussi, « l’inflation confirme sa tendance haussière », selon les propres termes de l’INS, en augmentant à 7,2 % après 7 % en février et 6,7 % en janvier. Le trend haussier de l’inflation se confirme et s’installerait, si on remonte aux chiffres d’octobre 2020 (4,9 %) et celui de mai 2021 (5 %).

Notre source a la BCT tempère cependant notre analyse alarmiste à propos d’une inflation persistante, en nous faisant remarquer qu’en mars 2022, la hausse de l’inflation provenait essentiellement de la hausse des prix du tabac et des boissons alcoolisées qui sont des produits surtaxés, et dans une moindre mesure, du textile & habillement à cause notamment des coûts des intrants. Et de nous conseiller de faire la différence entre le structurel et le conjoncturel, et que « la décision, on la prend lorsque la Conseil d’Administration constate que les tendances lourdes s’installent et sont ancrées ».

– Pas de changement du taux directeur, mais cela pourrait vite changer

Et lorsque nous demandons à notre source si à la BCT, on considère encore que les hausses de l’inflation restent jusqu’ici un phénomène conjoncturel, elle nous fait noter « la concomitance de beaucoup de facteurs conjoncturels. Il est clair que l’inflation a augmenté, mais en partant d’un niveau bas de 2020, d’où ce qu’on appelle un effet mécanique de base ».

On comprendra de tout cela que la BCT n’a pour l’instant pas l’intention de hausser son taux directeur, et accepte toujours de vendre l’argent en dessous même du niveau de l’inflation. Cela est peut-être bon pour ceux qui auraient en projet de prendre crédit, malgré la conjoncture difficile que traversent le pays et l’économie.

Il reste que la dernière décision de la BCT, le 30 mars 2022, de maintenir le taux directeur inchangé à 6,25%, a été prise sur la base des chiffres de l’INS de janvier 2022 pour l’inflation. « Avril sera donc un autre jour », et les chiffres de l’inflation pour ce mois, décideront du sort du taux directeur.

*Spot publicitaire, signé en 1993 par l’agence Publicis