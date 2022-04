Inflation : La Tunisie prise dans une spirale  inédite

Les prix sont en train d’enregistrer des courbes généralement inédites dans les tables décennales des mercuriales en Tunisie. Le phénomène n’était cependant pas peu prévisible, la Banque centrale dont la mission principale est de blinder l’économie contre l’inflation en a alerté à maintes reprises. La guerre russo-ukrainienne a fait le reste sur fond de flambée cosmique des prix, notamment dans les économies les plus développées, comme celles des Etats- Unis et d’Allemagne.

7,2%, c’est à ce taux que s’est située l’inflation en Tunisie au mois de mars 2022, contre 7% en février et 6,7% en janvier, selon les données publiées, mercredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette augmentation s’adosse essentiellement à l’accélération du rythme des hausses des prix des boissons alcoolisées et tabac (21% contre 19,4% en février ), ainsi que des prix du groupe des articles d’habillement et des chaussures (9,8% contre 8,9%) et des prix du groupe des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (6,1% contre 5,7% ).

En mars 2022, les prix de l’alimentation ont augmenté de 8,7% en glissement annuel. Une hausse provenant principalement, du renchérissement des œufs de 22,2%, de l’huile d’olive de 20,6%, des fruits frais de 18,9%, des prix des volailles de 14,1%, du lait et du fromage de 8,8%, des poissons frais de 8,6% et des dérivés de céréales de 7%., et ce contrairement des prix des fruits secs qui signé une baisse sur un an (- 4,3%).

S’agissant des produits manufacturés et des services, ils ont connu une hausse de 8,4% sur un an, et ce, en raison de l’enchérissement des produits pharmaceutiques de 4,1%, des matériaux de construction de 11,2%, des produits de l’habillement de 9,8% et des produits d’entretien courant du foyer de 5,9%.

Pour les services, les prix ont bondi de 4,7% sur un an. Cette augmentation est due à la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 7,1%, des services de santé de 4,1% et des loyers de 4,4%.

Une hausse 0,8% en mars 2022

En ce qui concerne les prix à la consommation, ils ont connu une hausse de 0,8% sur un mois. Ainsi, ils ont progressé, au cours du mois de mars 2022, de 0,8% après 0,3% au mois de février et 0,7% en janvier.

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 1,1%, des prix des boissons alcoolisées et tabac de 1,4%, des prix des articles d’habillement et chaussures de 1,3%, ainsi que les prix des biens et services de transport (+1%).

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont évolué de 1,1%, principalement en raison du renchérissement du groupe « eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits » de 2,7%, des prix des viandes bovines (+ 2,3%) des prix des légumes frais (+ 2,2%) et des prix des produits dérivés de céréales (+1,3%).

En mars, les prix des produits de l’habillement ont également augmenté de 1,3% en raison de la hausse des prix des articles d’habillement de 1,4%, ceux des chaussures de 1,2%, ceux des tissus de 1,3% et ceux des accessoires divers de 1,4%.

Les prix des biens et services de transport ont augmenté de 1%, principalement en raison de la hausse des prix des dépenses d’utilisation des véhicules de 1,8%, et ce, suite à la mise en application de la nouvelle tarification des carburants.