Saied reçoit le Premier ministre égyptien

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, aujourd’hui, vendredi 13 mai 2022, au Palais de Carthage, le Dr Mostafa Madbouly, Premier ministre de la République arabe d’Égypte, en présence de la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden .

Le chef de l’Etat s’est félicité de la profondeur des excellentes relations de fraternité et de la solidité des liens culturels et civilisationnels entre la Tunisie et l’Egypte, fondateurs de relations stratégiques entre les deux pays dans tous les domaines selon des modes de pensée nouveaux et des mécanismes de travail non traditionnels, permettant d’obtenir des résultats tangibles et des réalisations qui hissent la coopération bilatérale au niveau des aspirations et des espoirs des deux peuples frères, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République a relevé « ce qu’il partage avec son frère, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, dans des principes et des visions communes pour l’édification d’un Etat national, et une ferme détermination à raccourcir la distance dans le temps et l’histoire pour un avenir meilleur pour la Tunisie et le peuple égyptien, et de renforcer les ponts de coopération, d’échange et de solidarité entre eux ».

Le président de la République a également souligné l’importance des efforts concertés et du renforcement de l’action bilatérale pour surmonter toutes les difficultés et créer un climat approprié pour développer les échanges commerciaux et stimuler les investissements dans les deux pays.

Le chef de l’Etat a souligné l’importance de poursuivre la coordination avec l’Egypte sur les dossiers régionaux et internationaux, rappelant, dans ce contexte, que la stabilité de la Libye fait partie de celle de la région et que la solution politique pacifique dans ce pays frère doit être libyo-libyenne d’une manière qui préserve son unité et renforce sa sécurité.

Pour sa part, le Dr Mostafa Madbouly a réitéré le plein soutien de l’Egypte à la Tunisie dans cette conjoncture historique et son plein appui à dans toutes les démarches qui sont entreprises.

Le Premier ministre égyptien a également remercié la Tunisie pour sa position sur le dossier du barrage de la Renaissance.

Le Premier ministre égyptien a exprimé la satisfaction de son pays quant au succès de l’initiative de l’Année tuniso-égyptienne de la culture, et son aspiration à renforcer l’effort commun en vue de renforcer le rythme de la coopération économique dans la période à venir en mettant en œuvre des programmes exécutifs avec des mesures et objectifs qui encouragent les hommes d’affaires des deux pays à investir, à faciliter les procédures de transport, développer et élargir les échanges commerciaux pour inclure de nouveaux domaines prometteurs.