Tebboune : L’économie algérienne s’est hissée à la 3e place en Afrique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi à Alger, que les profondes réformes de l’économie nationale lui avaient permis de se hisser à la troisième place au niveau africain.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de la deuxième édition du Prix du président de la République du meilleur exportateur, qu’il a présidée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, le président de la République a indiqué que l’Algérie avait engagé « des réformes profondes et structurelles pour corriger les dysfonctionnements relevés dans le domaine économique, à travers l’amélioration du climat des affaires, la promotion du commerce extérieur, l’encouragement des initiatives, l’adoption de la numérisation et la réforme de la politique monétaire, répondant ainsi aux exigences des mutations économiques à l’échelle mondiale ».

Nonobstant les contraintes découlant de la pandémie de Covid-19, poursuit le président de la République, « nous avons réussi à surmonter les difficultés et, grâce à Dieu et à la mobilisation des capacités du pays et à l’intensification des efforts de relance de l’économie nationale, nous avons pu réaliser un taux de croissance de 4,2% ».

Ce taux est considéré comme « l’un des meilleurs taux de croissance en Méditerranée », selon le président de la République, qui a précisé que le PIB avait atteint 260 milliards de dollars.

Grâce à ces indicateurs, l’économie algérienne s’est hissée à la troisième place en Afrique, avec l’augmentation de ses réserves de change à 70 milliards de dollars, sans parler des exportations hors hydrocarbures, qui ont enregistré des chiffres « sans précédent » frôlant les 7 milliards de dollars, a ajouté le président de la République, considérant que ces données « confirment notre entrée de plain-pied dans une politique qui a vocation à libérer notre économie nationale du fardeau de la dépendance aux hydrocarbures ».

Ces résultats positifs traduisent concrètement « la forte volonté de remporter le pari des choix stratégiques que nous avons adoptés, conformément aux engagements que nous avons pris », a-t-il soutenu.