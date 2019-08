Tout y passe, même cette affaire gênante pour torpiller Zbidi (Vidéo)

Pour ceux qui doutaient encore que la campagne électorale allait être d’une violence inouïe, voilà une illustration de plus. Le secrétaire général de Tahya Tounes, Slim Azzabi, a annoncé la couleur : Le camp du chef du gouvernement et candidat à la présidentielle, Youssef Chahed, rendra tous les coups…

Au sujet de l’arrestation de l’homme d’affaires et candidat à la présidentielle Nabil Karoui il a dit ceci : «C’est une affaire de droit public, ce n’est pas une affaire politique“. Mais il ne s’est pas arrêté là, il a tenu à démolir la réputation de candidat antisystème qu’on a collée à Karoui : “Tout le monde dit que Nabil Karoui représente l’antisystème, ce n’est même pas vrai. Nabil Karoui était avec nous à Nidaa Tounes. On a travaillé ensemble. Nous souhaitons qu’il sorte de prison. Mais la justice doit suivre son cours. De nos jours on assiste à la prolifération de la mafia politique et médiatique», a lâché Azzabi mercredi 28 août 2019 dans la soirée sur Attessia TV. Voilà pour Karoui, place au missile contre le ministre de la Défense et également candidat à la présidentielle, Abdelkrim Zbidi…

Pour faire bonne mesure, le secrétaire général de Tahya Tounes l’a qualifié d’homme “intègre“, mais a très vite ouvert les hostilités en l’accusant «d’exploiter des ressources humaines de l’Etat» pour sa campagne électorale, une accusation que Chahed a dû se farcir pendant des mois, ce qu’il l’a obligé à s’effacer, un peu, le temps de la campagne. «Abdelkrim Zbidi est en train d’organiser des réunions électorales en utilisant l’attaché de presse de son ministère. Par ailleurs on ne sait pas s’il a démissionné ou s’il est encore en fonction. Il doit clarifier sa situation».

Le camp du chef du gouvernement, manifestement, n’a pas digéré les propos peu amènes de Zbidi suite à l’arrestation de Karoui. Quand on vous disait que la campagne allait être violente…