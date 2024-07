Tunisie : 2000 postes d’emploi pour les tunisiens en Italie

L’Italie vient, ainsi, concrétiser ses promesses d’aider la Tunisie dans ses efforts pour mettre fin aux réseaux de passeurs et créer des opportunités d’emploi pour les jeunes.

C’est dans ce contexte, que des entreprises Italiennes spécialisées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics se sont engagées à fournir aux jeunes tunisiens 2000 opportunités d’emploi sur une période de 3 ans et ce, en vertu d’une convention cadre de coopération qui a été signée, mardi à Tunis entre l’agence nationale pour emploi et le travail indépendant (ANETI) , l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) l’association Italienne de bâtiment et des travaux publics et l’association Italienne Elis.

On rappelle que l’Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie en 2022 avec un volume d’échanges commerciaux d’une valeur de 1,7 milliard d’euros, le haut dirigeant italien a dévoilé la liste non exhaustive de certains projets tuniso-italiens.