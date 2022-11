Tunisie : Plus que 100 jours d’importation en devises

Au 9 septembre 2022, le montant des réserves en devises de la Tunisie n’était plus que de 22,326 Milliards DT, représentant seulement 100 jours d’importation. Selon les observateurs, ce montant serait le plus bas depuis trois ans.

A fin décembre 2021, ces réserves cumulaient environ 23, 066 milliards de dinars, équivalant à 136 jours d’importation. Et déjà à cette date, les réserves en devises enregistraient une baisse de 6 % comparativement à leur niveau de fin 2020 selon la « Note sur les évolutions économiques et monétaires et les perspectives a moyen terme » publiée, mardi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).