Un don japonais de 8 MD pour sécuriser le territoire tunisien

Le Japon a offert à la Tunisie une aide financière non-remboursable, d’un montant de 300 millions de yen (environ 8 millions de DT), pour l’installation d’un système de surveillance et de protection de haute technologie en Tunisie. Le don s’inscrit dans le cadre du “Programme de Développement Économique et Social”, a indiqué l’Ambassade du Japon en Tunisie ce mercredi 28 aout 2019.

Cet accord a été validé lors de la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD 7, qui se déroule à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août. Khemais Jhinaoui, Mmnistre des Affaires Étrangères de la République Tunisienne et Kenji Yamada, Vice-Ministre parlementaire chargé des Affaires Étrangères du Japon, ont signé l’échange de notes relatif à ce don.

Ce financement japonais permettra de fournir des appareils de surveillance et de protection tel qu’un système de reconnaissance faciale afin de contribuer au renforcement des mesures sécuritaires. Ces appareils joueront un rôle important pour une meilleure gestion des frontières et pour contribuer à la stabilisation de la Tunisie et de la région.

«Grace à ce don, le Japon continue de soutenir la Tunisie, pays ami de longue date, dans son développement économique et social durable qui constitue un élément fondamental pour la mise en œuvre de la sécurité humaine» a indiqué l’ambassade dans son communiqué.