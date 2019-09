Un programme mondial va booster le textile tunisien

Le programme mondial sur les textiles et l’habillement (GTEX-MENATEX) encouragera les exportations de textiles et de vêtements de cinq pays sélectionnés, à savoir l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, le Kirghizistan et le Tadjikistan, a annoncé mercredi l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation).

Et d’expliquer que “dans la phase initiale du programme quadriennal (2018-2021), le projet GTEX-MENATEX Tunisie consiste à apporter un projet d’assistance technique dont le but est de redynamiser le secteur du textile et de l’habillement dans le pays, un secteur clé pour l’économie en termes d’exportations et d’emploi. Il s’inscrit dans la continuité du projet d’appui à la Compétitivité de la chaîne de valeur du secteur textile et habillement (COM-TEXHA)“.

“Le Projet GTEX-MENATEX-Tunisie est le résultat d’un partenariat réussi entre le Gouvernement tunisien, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la Coopération Suédoise (SIDA), le Centre du commerce international (ITC), organe des Nations Unies (ONU) et l’OMC“.

“Il s’intéresse aux problématiques liées à la diversification des sources d’approvisionnement, l’adéquation entre les programmes de formation des jeunes et les besoins des entreprises et les défis spécifiques des entreprises du secteur du textile et de l’habillement ,situées dans les régions intérieures. Les solutions proposées permettront une meilleure intégration de la chaîne de valeur au niveau national et une augmentation de la valeur ajoutée par la création d’emplois pour les jeunes”.

Le projet GTEX-MENATEX Tunisie assistera une 4ème filière (outre la filière Denim, Lingerie-maillot de bain et Vêtements de travail et d’images) avec un groupe pilote de 10 à 15 entreprises fondées par des jeunes créateurs Tunisiens qui ont déjà lancé leurs propres marques et qui souhaitent renforcer leur compétitivité et se développer à l’international.La date du dépôt des candidatures pour les entreprises désireuses de bénéficier de l’assistance technique du projet GTEX-MENATEX Tunisie doit intervenir avant le 20 Septembre 2019.