61,1% des Tunisiens favorables aux amendements de la loi électorale

Le cabinet d’enquêtes d’opinion «Benchmark Consulting» annonce avoir conduit une étude pour sonder l’opinion publique sur le projet d’amendement de la loi électorale discuté à l’ARP mardi 18 juin 2019. L’étude aurait été menée auprès d’un échantillon de 960 personnes représentatives de la population tunisienne âgées de 18 ans et plus, avec la méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégories socio-professionnelles, région et votes lors des élections législatives et présidentielles de 2014. Les résultats de cette enquête auraient donné 53,5 % des sondés qui s’étaient déclarés en faveur de l’amendement de la loi électorale, pour ce qui concerne l’interdiction des candidatures de ceux qui ont fait l’apologie de la dictature et de l’ancien régime ou qui ne respectent pas le système démocratique et les valeurs de la Constitution.

La même étude aurait donné 61,1 % de sondés favorables à l’amendement de la loi électorale pour ce qui concerne l’interdiction aux personnes dirigeant des associations de bienfaisance ou utilisant leurs médias à des fins propagandistes ou recevant des financements étrangers de se présenter aux prochaines élections…