Ça s’agite chez Zbidi, Sahar Mechir s’en va

Sahar Mechir, qui avait été cooptée pour coorganiser la campagne électorale de Abdelkrim Zbidi, a jeté l’éponge. Elle l’a fait savoir par un post sur sa page Facebook publié le 27 août 2019. Elle n’en dira pas plus sur les raisons de ce départ, mais les langues finiront par se délier…

Bon, le candidat Zbidi ne sera pas ébranlé par cette démission, au vu de ce qu’il a sous la main pour piloter sa campagne, mais le moins qu’on puisse est que cet incident à moins d’une semaine du top départ fait tache. Il s’ajoute à un premier couac notable, et le tout n’est pas du meilleur effet auprès de l’opinion publique et on s’interroge forcément pour la suite…