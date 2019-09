Essebsi junior en rajoute sur les révélations détonantes de Riahi

Hafedh Caïd Essebsi, qui tient ce qui reste de la boutique Nidaa Tounes, a sans doute voulu embrayer sur le déballage explosif de Slim Riahi, diffusé mercredi 4 septembre 2019 sur El Hiwar Ettounsi. Le fils du défunt chef de l’Etat a posté ceci ce jeudi sur sa page Facebook : «Je m’adresse à vous aujourd’hui parce que la machine du gouvernement Chahed a orchestré contre ma personne une campagne dégradante en se servant des institutions de l’Etat pour me liquider ainsi que Nidaa Tounes ou tenter de s’emparer de ce parti qui a été bâti par feu le président de la République, Béji Caïd Essebsi», a écrit le représentant légal de Nidaa Tounes…

Il a ajouté que les membres de ce gouvernement ne cessent de diffamer, faire du chantage, tisser des mensonges ou monter des dossiers contre tout individu qui se dresse sur le chemin. «C’est une mafia et ils agissent en tant que tel. Ils sont le symbole de la corruption et se comportent en Tunisie comme des corrompus», assène Essebsi junior.

Il a déclaré en direction de ses dits ennemis qu’il résistera à ce «dangereux despotisme et cette grande dérive politique» et que le pays se portera bien mieux sans cette gangrène, d’après lui, avant de lâcher : «cette pièce de théâtre est sur le point de s’achever». Que sous-entend-il dans cette menace à peine voilée ? Nous le saurons très rapidement…