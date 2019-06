La déclaration de l’UE après les attaques de Tunis

L’Union européenne (UE) a publié une déclaration suite aux deux attaques terroristes qui ont eu lieu jeudi à Tunis.

Dans les déclarations de la Haute Représentante de l’UE, Federica Mogherini et du Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, il y est notamment écrit que “l’Union européenne suit avec préoccupation les nouvelles sur les attaques terroristes de ce pays frère, ami et voisin, la Tunisie“.

Les déclarations sont publiées sur le site officiel de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Deux attentats-suicides visant les forces de l’ordre ont eu lieu jeudi à Tunis, faisant un mort (policier) et huit blessés, entre policiers et civils. Le premier s’est produit à l’Avenue de France et le deuxième à proximité des locaux de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani.