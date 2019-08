La justice ordonne l’arrestation des Karoui !

C’est assurément un séisme politique, s’il se confirme, vu que Nabil Karoui, selon les derniers sondages, était le mieux placé pour remporter la course à la présidentielle. Le Pôle judiciaire, économique et financier a non seulement décidé de lui refuser la levée du gel de ses biens et de l’interdiction de voyager, ainsi qu’à son frère Ghazi, mais a, en plus, émis que deux mandats d’arrêt contre eux, pour fraude fiscale et blanchiment d’argent suite à la plainte déposée par l’organisation I Watch. Le “favori” de la présidentielle devrait donc être cueilli par les forces de l’ordre dans les minutes qui suivent, selon Mosaïque FM…