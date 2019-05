L’Angola peut compter sur l’Allemagne pour diversifier son économie

Le Forum Allemagne-Afrique des Entreprises (Germany-Africa Business Forum, GABF) soutient fièrement la Conférence sur le pétrole et le gaz en Angola 2019, organisée par Africa Oil & Power à Luanda du 4 au 6 juin 2019. Il s’agit de l’une des meilleures plates-formes pour l’injection de capital, technologie et servies allemands en dans le deuxième plus grand marché producteur de pétrole d’Afrique.

Depuis sa prise de fonction, le Président João Lourenço a galvanisé le secteur pétrolier et gazier national, multiplié ses débouchés commerciaux et les investissements étrangers par d’ambitieuses réformes. Le mouvement soutient la quête de diversification économique de l’Angola en développant tous les secteurs de son économie, principalement ceux orientés vers les exportations, ce qui profitera à tous les Angolais et permettra aux employeurs de créer davantage de possibilités pour les citoyens, les investisseurs et l’ensemble de la région.

Sebastian Wagner, PDG de DMWA Resources et cofondateur du GABF, a déclaré : « Le Président João Laurenço a pour objectif de créer un environnement favorable pour les investisseurs et suscite l’intérêt des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels allemands. Il a assorti la rhétorique de substance par le biais de réformes. Les intérêts commerciaux et économiques de l’Allemagne dans le secteur de l’énergie, en particulier le gaz, sont des facteurs importants lorsque les Allemands investissent dans la dynamique de diversification économique de l’Angola et dans le transfert de technologie. Les Allemands joueront un rôle important dans les projets en amont et en aval en Angola, ainsi que dans les infrastructures et la pétrochimie. »

Avec une économie en résurgence, l’Angola est l’un des lieux d’affaires les plus lucratifs d’Afrique. Avec son prochain cycle d’appel d’offres Marginal Field, les licences en cours de plusieurs blocs à partir de cette année et les nombreuses opportunités de la chaîne de valeur du gaz, l’Angola est devenu l’un des marchés les plus attractifs et les plus lucratifs pour les investisseurs pétroliers.

« Nous avons à cœur d’aider le gouvernement et l’industrie pétrolière à mener à bien les réformes nécessaires pour aider les entreprises allemandes à réussir en Angola. Les entreprises allemandes peuvent travailler avec l’Angola dans les domaines de l’énergie, de la pétrochimie, des infrastructures pétrolières et gazières, » a dit Sergio Pugliese, Président de la Chambre africaine de l’énergie (EnergyChamber.org) en Angola. « Les entreprises allemandes peuvent avoir un impact considérable sur leur capacité à croître et à créer des emplois, à remédier au manque d’infrastructures et à accroître l’efficacité de la chaine de valeur, » a t-il ajouté.

Lors de la visite de l’ancien Président José Eduardo dos Santos à Berlin, l’Allemagne et l’Angola ont signé un accord commercial bilatéral renforçant les relations germano-angolaises, qui a donné lieu à des initiatives telles que la coopération éducative entre le Goethe Institut et le ministère allemand de l’Économie.

Le GABF plaide pour que les entreprises, les entrepreneurs et les influenceurs allemands se joignent à la Conférence sur le pétrole et le gaz en Angola 2019 à Luanda. « La fabrication, la technologie et l’augmentation de la production d’électricité feront partie de la reprise économique de l’Angola. Les entreprises allemandes ont un rôle important à jouer à cet égard et nous leur souhaitons la bienvenue à la Conférence Angola Oil & Gas 2019 », a déclaré Guillaume Doane, PDG d’Africa Oil & Power.

Pour inscription et plus d’informations : https://bit.ly/2ze4oDZ