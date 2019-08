Les repreneurs d’Alpha Ford ont un mois de plus

La société Al Karama Holding a porté à la connaissance des investisseurs intéressés par l’appel à manifestation d’intérêt pour la cession de 100% du capital de la société ALPHA FORD que le dernier délai de dépôt des dossiers de manifestation d’intérêt a été reporté du Mercredi 28 Août 2019 au Vendredi 27 Septembre 2019 à 17H00.

Alpha Ford est une société anonyme créée en 2002, ayant un capital social de 1 500 000 Dinars Tunisiens, et qui a pour objet la vente de véhicules particuliers neufs et de pièces de rechange de la marque Ford ainsi que le service après-vente des véhicules Ford.

C’est le consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp qui a été retenu comme conseiller exclusif d’Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée. En outre, et en tant que partenaire technique, Ford Motor Company (FMC) est associé avec Al Karama Holding à toutes les phases du processus de cession.

Les investisseurs de nationalité étrangère peuvent participer à l’Appel d’Offres dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.