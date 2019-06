Sebkha Sijoumi : Les Finlandais reviennent, avec un projet costaud

Les études d’aménagement et d’assainissement de la Sebkha Sijoumi sont avancées, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire travaille à concrétiser ce projet avec des investisseurs tunisiens et des partenaires internationaux dont la Finlande, la Turquie, ainsi que le Japon à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a annoncé ce mercredi 12 juin 2019, le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Noureddine Selmi.

L’objectif de ce projet est de sauver la Sbekha de la pollution et de copier l’exemple très réussi du projet des berges du Lac, exécuté dans les années 1980 afin de lancer une nouvelle zone touristique et commerciale, selon Selmi.

La même source a indiqué qu’une délégation d’experts finlandais sera à Tunis d’ici la fin du mois pour mettre en place la stratégie d’exécution du projet.