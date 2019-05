Bhiri vient de découvrir que les prix flambent…

La hausse des prix, l’inflation sont la plainte majeure des citoyens depuis des mois et un des sujets récurrents du chef du gouvernement, Youssef Chahed. Ce que tous les citoyens lambda se farcissent au quotidien, le député et dirigeant d’Ennahdha Noureddine Bhiri semble l’avoir découvert lundi 27 mai 2019. L’élu a eu la bonne idée – il était temps ! – de faire une virée dans les grandes surfaces et là stupeur et tremblements devant les prix pratiqués pour certains fruits et légumes : L’abricot commercialisé dans un supermarché qu’il a visité à 4,660 dinars tunisiens (DT) le kilo, le piment à 2,870 DT, la fraise 5,750 DT et les dattes à 11,300 DT.

«Les prix des fruits, des légumes et de la viande sont très loin des prix de vente dans le marché de gros», a-t-il écrit hier soir sur sa page Facebook, ce que du reste tout le monde savait, mais pas le député, manifestement…