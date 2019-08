Des révélations qui vont plomber certains candidats

Le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, a indiqué, vendredi, que l’instance sera dans l’obligation de publier la liste des candidats à l’élection présidentielle et aux législatives 2019 qui n’ont pas déclaré leur patrimoine.

Les campagnes électorales des candidats doivent focaliser sur le dossier central de la corruption, a estimé Tabib dans une déclaration à l’agence TAP. Le président de l’INLUCC s’exprimait en marge de la première édition de l’université d’été sur la gouvernance et la lutte contre la corruption tenue à l’Ecole supérieure des métiers du tourisme à Sousse.

D’après lui, tous les candidats qui ont occupé des postes de responsabilité doivent rendre des comptes sur les projets et les programmes qu’ils ont exécutés et sur ce qu’ils comptent faire s’ils remportent les élections.

Organisé par l’INLUCC, le programme de l’université d’été qui se poursuit du 22 au 25 août, est dédié aux acteurs de la société civile, aux municipalités, aux étudiants et aux bureaux régionaux.