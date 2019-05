“Le Fric c’est pas chic”. La photo, pas sérieuse, du ministre des Affaires étrangères

Le ministre tunisien des affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, avait reçu lundi 27 mai 2019 une délégation de parlementaires sud-coréens, conduits par le président du Parlement, Lee Ju Young et le président de l’association d’amitié, Joo Kwang Deok. Les deux parties ont «examiné les défis économiques et de développement actuels ainsi que les réformes structurelles et sectorielles engagées par la Tunisie pour renouer avec la croissance et améliorer le climat des investissements. Jhinaoui a appelé les entreprises et hommes d’affaires coréens à investir dans notre pays, en particulier dans des secteurs à forte valeur ajoutée et à bénéficier des incitations offertes par la Tunisie aux investisseurs étrangers”.

Jusqu’ici, tout était «politiquement correct», si ce n’est cette photographie, mise en ligne sur la page du ministère. Elle montre un ministre et ses invités faisant un geste des doigts qui signifie l’argent. On pourrait comprendre que cette photo soit interne, mais elle ne fait pas sérieux pour le représentant de la diplomatie. L’action diplomatique doit drainer un courant d’affaires entre les deux pays. Mais surtout un courant d’affaires obtenu dans la dignité. Le fric n’est pas toujours diplomatiquement chic !