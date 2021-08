On verra en août si l’appel de Saïed sur les prix a été entendu

Il y a quelques jours, le chef de l’Etat tunisien Kais Saïed s’en allait en visite chez le ministre du Commerce demander des baisses de prix, et tancer surtout les circuits de distribution, du marché de gros aux hypermarchés.

Quelques jours après, tout le monde ou presque semble avoir donné une suite favorable à l’appel du chef de l’Etat. Un appel, qui venait après une quasi-flambée des prix en juillet dernier, qui ne semblait pas se calmer.

En juillet 2021, en effet, les prix à la consommation augmentent de 0,9% par rapport à juin et après 0,5% le mois dernier par rapport au mois d’avant. Selon l’INS (Institut national la statistique), cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix des produits du tabac de 20,1%, des prix des produits et services de communication de 0,7%, des prix de l’alimentation et boissons de 0,5% et des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 0,4%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,5% après un repli de 0,7% le mois dernier. L’INS pense que c’est dû à la hausse des prix des volailles de 2,9%, des viandes ovines et moutons vivants de 1,6%, en lien avec la fête de l’Aïd El Idha. Mais aussi à la hausse des prix des fruits et légumes frais de 0,9%.

Les prix du groupe « boissons alcoolisées et tabac », ont augmenté de 18,9%. L’INS pense que cette hausse est liée, principalement, à la hausse importante des prix des produits du tabac de 20,1%. D’habitude un des ratios de l’indice des prix qui augmente rarement, et diminue même parfois sous l’effet de la concurrence et les promotions, les produits et services de communication (Téléphonie mobile et Internet), ont augmenté de 0,7% à la suite de la hausse des prix des services de communication de 0,8% et des prix des matériels de téléphonie de 0,3%.

– C’est quoi l’inflation, et pourquoi ?

En juillet 2021, le taux d’inflation (Ndlr : Voir définition) augmente fortement à 6,4 %, après un taux de 5,7% le mois dernier de juin, et une stabilité à 5,0 % durant les deux mois d’avant. Cette importante hausse de l’inflation « est principalement due à l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (8,0% contre 7,2% en juin) et de ceux des boissons alcoolisées et tabac (26,1% contre 6,1%) ».

Hors boissons alcoolisées et tabac, l’inflation atteint 5,8% contre 5,7% en juin 2021. En juillet 2021, les prix de l’alimentation augmentent de 8,0% sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des huiles alimentaires de 16,6%, des légumes de 15,5%, du groupe « lait, fromages et œufs » de 9,2%, des poissons de 8,4% et des viandes de 7,3%. Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 5,6% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 9,6%, des matériaux de construction de 12,3%, des produits d’habillement de 7,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,4%. Pour les services, les prix augmentent de 4,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services de santé de 6,7% et des loyers de 4,5%.

– En août, on verra bien si les prix auront réellement baissé

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) augmente à 5,8% après 5,4% le mois de juin. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,4% (contre 5,8% en juin). Les prix encadrés augmentent, quant à eux, de 7,7% (contre 5,2% en juin). Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,2%.

Donc, les prix avaient continué en juillet dernier leur spirale de hausse. Et s’il y a réelle baisse, comme l’ont annoncé les commerçants à tous les niveaux, on devrait la retrouver dans les chiffres de l’INS pour le mois de juillet. Cela, d’autant plus qu’il n’y a eu jusque-là, ni hausse des prix des carburants, ni baisse de la valeur de la monnaie locale, ni hausse des prix du transport.