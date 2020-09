Attijari Bank sous redressement fiscal , La Tunisie, prochain pays « cibleur d’inflation » par la volonté du FMI

L’OACA fixe les conditions d’accueil des voyageurs libyens L’Office tunisien de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a fixé les conditions d’accueil des ressortissants libyens souhaitant se rendre en Tunisie.Les autorités libyennes et tunisiennes ont convenu d’ouvrir progressivement […] Des employés des sociétés pétrolières protestent Des employés des sociétés pétrolières présenteront, mercredi, 30 septembre 2020, à 15h, devant le siège du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines pour réclamer une intervention de l’Etat […]