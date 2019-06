Sotuver : Les ventes dépassent la capacité de production !

La Sotuver a tenu son AGO le 19/06/2019 et a parcouru les événements marquants de l’année 2018. Les états financiers au 31/12/2019 font ressortir un résultat d’exploitation de 21,1 MTND contre 15,1 MTND en 2017, soit une croissance de 39,15%. Les revenus de la société ont progressé de 40,42% à 93,5 MTND. Le résultat net à fin 2018 s’est établi à 17,3 MTND contre 10 MTND à fin 2017, soit une hausse de 72,5%.

En ce qui concerne les performances commerciales et sur le marché local, la SOTUVER couvre 80% des besoins du marché; quant à l’export les ventes ont progressé de 48%. Les volumes de ventes ont dépassé la capacité de production avec un déficit évalué à 40 000 tonnes, le volume global de tirage des deux fours a reculé de 4,2%, ce qui a généré un important stockage de 10 000 tonnes.

L’évolution des marchés à l’export a été plus importante avec l’Espagne qui a enregistré une croissance de 270%, les ventes au Maghreb se sont améliorées de 18%, tirées par la filière jus et les contrats avec les groupes Castel et Coca-Cola ont permis à la société de renforcer ses ventes en Afrique Subsaharienne, dépassant de 5 MTND celles de 2017. SOTUVER a également réussi à pénétrer le Moyen Orient, essentiellement le marché libanais où les revenus ont augmenté de 4,6 MTND, ainsi que l’entrée sur les marchés saoudien et jordanien. La proportion de l’export dans le chiffre d’affaires a augmenté à 62% contre 52% en 2017.

Le management de la société étudie l’augmentation de la capacité de la production avec le troisième four annoncé en mai dernier, et pour lequel les appels d’offres ont été lancés. Les travaux dureront 18 mois, pour une entrée en exploitation au S2-2019. En attendant, la société engage des investissements intermédiaires, qui mobiliseront 20 MTND, pour une nouvelle machine qui sera opérationnelle en août 2019 en remplacement d’une vieille unité, et des travaux de maintenance cyclique sur toutes les lignes du four 1. La SOTUVER espère ainsi assurer un gain en rendement de 1 point supplémentaire représentant à peu près 1000 tonnes.

A fin juin, le chiffre d’affaires de la société affiche une croissance de 18% à 48,5 MTND, avec des hausses de 19% sur le marché local, et des marchés à l’export très actifs, notamment au Maghreb où les ventes ont progressé de 60% au premier semestre. Les actionnaires ont approuvé la mise en paiement d’un dividende de 0,300 TND par action au titre de l’exercice 2018, à compter du 09 août 2019.