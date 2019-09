Tunisair réussit un gros coup avec le géant Airbus

Tunisair, via son compte Facebook officiel, a annoncé le 04 septembre 2019 qu’il était en train de finaliser les négociations avec Airbus pour la vente et la cession-bail (Sale and lease back) de cinq appareils A320neo. Le transporteur devrait recevoir trois A320neo au début de 2021 et deux A320neo au début de 2022.

Souvent utilisé dans l’aviation commerciale, le leaseback sert principalement à récupérer les liquidités investies dans l’actif. Les compagnies, par exemple, vendent l’avion au bailleur, les banques ou d’autres institutions financières, qui louent en retour l’actif aux compagnies.

Des économies d’impôts peuvent également être réalisées par la compagnie dès que l’actif n’est plus en leur possession mais loué. En raison de l’importance du prix d’un avion et des moteurs, surtout les appareils neufs, les liquidités provenant de ce type de leaseback sont utilisées par les compagnies pour améliorer leurs performances financières.

Le Directeur Général Adjoint de Tunisair, Ali Miaoui, et chef de la commission chargée des négociations avec Airbus, a indiqué que la compagnie a opté pour le sale and lease back pour des raisons stratégiques ; le cout de l’opération est estimé à 900 millions de dinars, la compagnie a payé 200 millions et doit assurer le reste du montant durant les 2 années à venir; la formule permettra de percevoir le financement nécessaire.

« La moyenne de vie des avions Tunisair est estimée à 27 ans, les nouveaux avions seront retirés après seulement 12 ans de service, ce qui diminuera les charges de maintenance et assurera une meilleure qualité de service aux voyageurs » a-t-il ajouté.

Ali Miaoui a également assuré que les nouveaux appareils disposeront d’une vraie Business class, et qu’ils seront utilisés principalement vers les destinations subsahariennes pour satisfaire une demande qui ne cesse d’augmenter vers ces pays.

«Malgré les problèmes financiers de la Tunisiair, quatre compagnies de leasing classées parmi les dix meilleures au monde veulent s’associer à nous pour cette opération… Tunisair a assez de notoriété et un historique respectable qui attire les investissements» a-t-estimé.

Il a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de réorganisation de la société, lequel avance progressivement.

Ali Miaoui a précisé que l’accord a atteint 80% d’avancement, et qu’il sera finalisé fin octobre 2019. Le premier avion sera délivré par Airbus en février 2021, le dernier en avril 2022. Tunisair a acquis trois avions âgés de cinq à six ans, ils seront délivrés en 2020 et assureront la phase transitoire.

A noter qu’Airbus a lancé en 2010 le programme NEO, (New Engine Option), visant à améliorer l’efficacité de l’A320. De nouveaux moteurs dernières générations sont utilisés, au choix, le PurePower PW1100G ou le LEAP-1A, les sharklets sont améliorés et les systèmes et équipements modernisés.

Ces dispositifs réduisent de 15 % la consommation de carburant, équivalent à une distance de 950 km, et les coûts d’exploitation de 14 %. Ils diminuent le niveau de bruit de l’aéronef de 15 dB par rapport au chapitre 4 OACI.