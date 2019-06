Un bon plan pour se caser en Europe et au Canada, ce 12 juin

« Le Forum pour l’emploi à l’international » s’inscrit dans le cadre de la composante 1 du projet lemma financé par l’UE et relative à la « migration du travail et mobilité professionnelle internationale ». Cet évènement inédit mettra en relation des candidats tunisiens à la migration de travail et des entreprises recruteuses à l’international. Il sera également l’occasion de promouvoir les voies légales de la migration professionnelle vers l’Union Européenne et le Canada.

Ont participé à l’organisation de cet évènement, l’ANETI, le BEMOE et l’ATCT et toutes les structures nationales partenaires du projet.

Le programme du Forum pour l’emploi à l’international comprend plusieurs activités réparties sur quatre kiosques :

Kiosques « Contact’ et Vous »: promotion des services dédiés à la mobilité professionnelle internationale de l’ANETI, de l’ATCT et du Bureau de la main d’œuvre étrangère ;

Kiosque « Recrut’ et vous » : mise en relation des candidats avec les entreprises internationales recruteuses présentes ;

Kiosque « Mobil’ et vous » : présentation des voies légales de la migration de travail par des représentants des États membres de l’Union Européenne et du Canada ;

Kiosque « Cultur’ et vous » : animation par des personnes référents ayant des expériences migratoires (auteurs, journalistes…)

Le forum se tiendra le mercredi 12 juin 2019, de 8h30 à 16h30

à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), Les Berges du Lac – Tunis