La BCT travaille sur la modernisation du code de changes

La Banque Centrale, en étroite collaboration avec les professionnels du tourisme et des banquiers, s’engage à traiter en profondeur la question de l’endettement du secteur touristique. Le secteur touristique est le plus sinistré dans la mesure où la moitié des engagements touristiques est classée. Toutefois, et compte tenu du taux de provisionnement réalisé par le secteur bancaire, ayant dépassé les 70% des créances accrochées, l’endettement du secteur touristique demeure d’un impact modéré sur le secteur bancaire. Il importe, à ce titre, de mener une réflexion technique entre les différents intervenants, de traiter les problèmes structurels tout en trouvant des « Fast-Track » pour les questions conjoncturelles. « L’objectif étant de restructurer le secteur touristique d’une façon pérenne et durable ! » Tel est en substance le message de Marouane El Abassi, gouverneur e la Banque Centrale de Tunisie (BCT), lors du workshop organisé mardi 18 juin 2019, par la Fédération tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) sur le thème «le tourisme, moteur de croissance».

M.El Abassi a préconisé un traitement structurel et en profondeur d’une « crise qui remonte à la fin des années 90 » et en dépit de laquelle le secteur touristique « a montré une résilience fort intéressante » notamment les dernières années. Apporter des solutions requiert un‘’ gentlemen’s agreement ‘’ entre les secteurs financier et touristique. «Il importe, précise-t-il, de renforcer la confiance entre les deux protagonistes. D’une part les hôtels doivent honorer leurs engagements financiers. Aussi, les banques, de leur côté, gagneraient à comprendre la réalité des opérateurs ». Pour M. El Abassi, il s’agit de trouver des solutions idoines pour remédier au « manque d’engouement par rapport au livre blanc », car, a-t-il signalé, seule une structure hôtelière a été financée via ce mécanisme. À ce titre, le Gouverneur de la BCT préconise de réfléchir sur les moyens tant pour le financement que le refinancement des opérateurs du secteur touristique selon des maturités plus importantes et donc mieux adaptées à leurs activités. Sur un autre plan, M. El Abassi a annoncé qu’actuellement « un travail fort intéressant de modernisation du Code de changes dans la limite des prérogatives de la BCT est en cours de réalisation ».