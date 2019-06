Un sondage qui requinque Karoui et déprime ses adversaires

Voilà un sondage qui va requinquer Nabil Karoui, qui vient d’être écarté de la course électorale par le Parlement, en attendant le recours que va déposer un groupe de députés pour inconstitutionnalité de certains amendements de la loi électorale et en attendant, éventuellement, le verdict du chef de l’Etat. La dernière enquête d’Emrhod Consulting, publié mercredi 19 juin 2019, donne presque les mêmes résultats que le dernier baromètre de Sigma Conseil. On y apprend que 26,5% des sondés ont la ferme intention de donner leurs voix à Karoui à la présidentielle. A noter que l’étude a été réalisée du 14 au 17 juin 2019, donc avant que les élus ne retouchent la loi électorale…

On apprend également que 24,6% des personnes interrogées n’ont toujours pas une nette idée sur leurs choix ou refusent de se prononcer. Le professeur de droit Kaïs Saïed occupe la 3ème place du classement, avec 15,2%; puis viennent les 8,1% qui rejettent tous les candidats; ensuite le chef du gouvernement, Youssef Chahed, avec à peine 5,8% des intentions de vote; après il y a la présidente du PDL, Abir Moussi, qui recueillerait 5% des voix si le scrutin avait lieu aujourd’hui…