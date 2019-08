Karoui frappe fort avec une annonce symbolique

En attendant le chef du gouvernement, Youssef Chahed et son ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi et un tas d’autres candidats, l’homme d’affaires et “ex-patron” de Nessma TV, Nabil Karoui, a décidé de se jeter dans le bain, dès demain vendredi 2 août 2019. Le leader du parti “Au Coeur de la Tunisie” passera au siège de l’ISIE à 8 heures pour y déposer son dossier de candidature à l’élection présidentielle, indique Mosaïque FM ce jeudi. Il sera donc le tout premier à ouvrir le bal des prétendants au fauteuil du palais de Carthage. Un coup qui compte pour la bataille psychologique qui commence…

Le ciel de Karoui s’est dégagé quand le défunt chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi a refusé, jusqu’au bout, de parapher les fameux amendements de la loi électorale qui allaient automatiquement torpiller les ambitions du businessman. Reste à en découdre avec la justice, qui a du lourd, du très lourd au point de confirmer l’interdiction de voyage et le gel des avoirs des frères Karoui…