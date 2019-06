L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, à l’issue de la publication de 22 décisions sur le gel des comptes depuis le début de l’année 2019, selon le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouene Abbassi.

Lors d’une conférence de presse, tenue vendredi, à Tunis, au siège de la BCT consacrée à l’examen de la décision du Groupe d’Action Financière (GAFI) en ce qui concerne la sortie de la Tunisie de la liste noire des pays défaillants en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, Abbassi a fait savoir que cette somme gelée est répartie entre 3,5 millions d’euros, 2 millions de francs suisses, 104 millions de dollars USD et 58 mille dinars tunisiens.

La commission a publié, en 2018, 47décisions de gels de compte en rapport avec des opérations de soupçons de blanchiment d’argents et de financement du terrorisme.

La somme totale gelée a atteint près de 75 millions de dinars répartis selon les devises des comptes gelés entre 51 millions de dinars tunisiens, 6 millions d’euros, 1 million de dollars USD et 2 mille dinars échangeables, d’après le gouverneur de la BCT, qui préside également la CTAF.